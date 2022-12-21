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Altılı masanın bir sonraki toplantı tarihi belli oldu. Davutoğlu açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın bir sonraki toplantı tarihini açıkladı...

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 19:20
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Ahmet Davutoğlu açıkladı. Altılı masanın bir sonraki toplantı tarihi belli oldu

Altılı masanın bir sonraki toplantı tarihi belli oldu. Davutoğlu açıkladı
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Altılı masa liderleri ocak ayında onuncu toplantıları için Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Toplantı tarihiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa, Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 28 Kasım'da dokuzuncu kez bir araya gelmişti. Bir sonraki toplantının tarihine ilişkin açıklama Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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!!!!!!
21.12.2022 20:07
KK aday olursa seçim ikinci tura kalmaz kaybedilir  
 
Emre
21.12.2022 19:22
BAYDINIZ! KEMAL ADAY OLURSA SIZE OY MOY YOK!  
 
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