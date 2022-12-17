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Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak? İlk kez tarih verildi

CHP'li Bülent Tezcan, katıldığı bir televizyon programında "Altılı Masa'nın adayı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 01:39
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Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak? İlk kez tarih verildi

Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak? İlk kez tarih verildi
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Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Altılı Masa’nın adayının kim olacağı her geçen gün merak konusu olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte tv100’de konuk olduğu programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuştu.

Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek bir ortak komisyon olduğunu söyleyen Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

“9 ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyor parti temsilcileri. Bu bir seçim bildirgesidir, hükümet programı olacak bu. Bunu Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında, 15’ine kadar bunu tamamlamayı planlıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak”

Bu ifadelerle birlikte Altılı Masa’daki bir isimden ilk kez Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir tarih verildi.

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