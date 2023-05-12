Ahmet Davutoğlu: Hiçbir terör örgütü bu ülkede nefes alamayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuşuyor.

Ahmet Davutoğlu, Tandoğan Meydanı'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini dile getiren Davutoğlu, "Hiçbir terör örgütü bu ülkede nefes alamayacak" dedi

Ahmet Davutoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Yiğit Ankaralı hemşerilerim, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 2 gün kaldı. Demokrasi şölenine 2 gün kaldı. 6 genel başkan olarak size mesaj veriyoruz.

Başta 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimiz toplumsal barış mesajı veriyoruz.

Biz o kara kıştan bu ülkeyi çıkarıp yeni baharlara taşıyacağız. Pazar günü yeni bir bahara merhaba demeye hazır mısın Ankara?

Söyleyecek sözleri kalmadı. 14 Mayıs'ta yabancı istilacılara teslim etmeyeceklermiş. Bre gafiller, size Ankara'dan sesleniyorum. Biz bu ülkede nefes alıp verdikçe yabancı istilacılar bu ülkeye gelemeyecek. Ama başka bir devlet başkanından aptal olma diyen cumhurbaşkanları da bir daha iktidara gelemeyecek.

Şundan emin olun. Yeni bir baharda onurlu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Onlar iktidarı kaybederlerse ülkeye terör gelecekmiş. İşte buradan söylüyoruz. Bu ülkenin dağlarını, ovalarını hep beraber şenlendireceğiz.

Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranlar 15 Mayıs'ta hesap verecekler.

Bugün Erdoğan diyor ki 15 Temmuz gibi direnirmiş. 15 Temmuz gecesi 251 şehidimizin kanı yerdeyken sizler 15 Temmuz'un faili olanın kardeşini büyükelçi atamadınız mı?

Birleşik Arap Emirliklerine 3-5 milyar dolar için el avuç açmadınız mı?

Diyanet'i kapatacakmışız. Külliyen yalan. Din ve vicdan özgürlüğü sonuna kadar korunacak. Din istismarına da asla izin vermeyeceğiz. Cami avlularından siyasi mesajlar verilmeyecek.

Son olarak bunlar yetmeyince Bahçeli bize mermi gösterdi. Dedi ki ya müebbet hapis ya mermi. İşte buradayız, bağrımız açık buradayız. Türkiye'nin birliğini savunduğunu iddia eden ama Hakkari'ye adım atmamış Bahçeli, Şırnak'a gitmeyen, Diyarbakır'a gitmeyen Bahçeli, sizden korkan namerttir!