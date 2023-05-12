Temel Karamollaoğlu: Sandıkta manevi bir patlama olacak. Tek adam dönemi bitecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuşuyor.

Temel Karamollaoğlu, Tandoğan Meydanı'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı sorunları dile getiren Karamollaoğlu, "Sandıkta manevi bir patlama olacak. Tek adam dönemi bitecek" dedi

Temel Karamollaoğlu'nun konuşması şu şekilde:

"SANDIKTA MANEVİ BİR PATLAMA OLACAK TEK ADAM DÖNEMİ BİTECEK"

Pazar günü yapılacak seçimlerin ülkemiz ve insanlarımız için hayırlara vesile olması için niyaz ediyorum. Bir devrim yaşayacağız diye ümit ediyorum.

Sandıkta manevi bir patlama olacak. Tek adam dönemi bitecek.

21 yıldır makamını işgal ediyor ama problemlere çözüm üretemiyor, patenaj yapıyor. Değişikliğe ihtiyacımız var.

"KEMAL BEY CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK"

İnsanlara hakaret ederek, insanlara küfürle itham ederek, insanları yanlış yönlendirerek Türkiye'ye huzur barış gelmez. Önce lisanına, davranışına sahip olacaksın. Hak hukuk nedir bileceksin ama önce sen uyacaksın.

Kemal Bey cumhurbaşkanımız olacak.

Tüm meseleleri beraber görüşüp bu memleketi ayağa kaldıracağız. Patlama yapmamız lazım. Yüzde yarımla, 1'le 1 buçukla olmaz.

Biz pazar akşamı gümbür gümbür Türkiye'yi yöneteceğimi bilecek.