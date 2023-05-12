Büyük Ankara mitinginde konuşan İmamoğlu: Bu pazar sandıklarda baharlar açacak!

Millet İttifakı’nın final mitingi Ankara’daki düzenleniyor. Mitingde İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu: "Bu pazar Ankara'nın sandıklarında baharlar açacak. Demokrasi, özürlük, adalet çiçekleri açacak. Bundan sonra söyleseniz de olur söylemeseniz de; kazanıyoruz!" dedi...

Büyük Ankara mitinginde konuşan İmamoğlu: Bu pazar sandıklarda baharlar açacak!

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Millet İttifakı final mitinginin adresi Ankara’da Tandoğan Meydanı oldu.

Mitingde sahneye İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu çıktı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ankara bu akşam rekor kırdı. Mansur Başkanımın evi ne güzel. Düğün gibi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti güzel Ankara, selam olsun sana. Pazar günü milletçe demokrasi bayramı kutlayacağız. Bu kardeşiniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu gömleğini kıvırmış ceketini çıkarmış Çankaya'ya yürüyecek.

Son yıllarda Ankara'nın ışığını kısmak isteyenler oldu. O milletin Meclisi'ni yok sayıp, devleti tek bir şahsa, bir saraya bağlamak isteyenler oldu. Vatandaşa kendi kişisel iktidarlarını dayatmak isteyenler oldu. Cumhuriyetin başkentini parsel parsel satmaya kalkanlar oldu. Bu pazar Ankara'nın sandıklarında baharlar açacak. Demokrasi, özürlük, adalet çiçekleri açacak.

Bundan sonra söyleseniz de olur söylemeseniz de; kazanıyoruz! Bir avuç insan dışında kimsenin kaybetmediği bir seçim bu. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Hep birlikte ilk turda bitireceğiz. İşimiz var işimiz, çok çalışacağız.

Hala iftira atan bir akıl var. Hala kişilerin ailesini sürece katan bir akıl var. Oy için her yol mübahtır diyen bir akıl var. Bir havalimanı ihalesinin bile hesabını veremeyeceği için başladılar yine sağa sola saldırmaya. Bu millet senden korkar mı ya? Korkmaz. Bu millet bir tek Allah'tan korkar, başka kimseden korkmaz.

Neymiş efendim, atı alan Üsküdar'ı geçermiş. O iş bitti bitti. Üsküdar da bizim at da bizim!"

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