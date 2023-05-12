Gültekin Uysal: Bu yağma hareketini, bu kravatlı soygun düzenini bitirmeye hazır mıyız

Ankara'da konuşan Gültekin Uysal, "Bu yağma hareketini, bu kravatlı soygun düzenini bitirmeye hazır mıyız?" diye konuştu.

Gültekin Uysal: Bu yağma hareketini, bu kravatlı soygun düzenini bitirmeye hazır mıyız

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala kala Millet İttifakı final mitinginin adresi Ankara’da, Tandoğan Meydanı oldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal sahneye geldi.

Gültekin Uysal konuşmasında şunları söyledi:

"Ankara bir yeni dönemi açmaya hazır mı? Bir yeni dönemi açıyoruz. Belki de demokrasinin en zor dramıyla karşı karşıyayız. Birileri milletin önüne duvarlar örmeye çalışıyor. Ama nafile çabalar. 2019 yerel seçimlerinde yağma düzenini kaldırdınız. Bir jeliboncu yok artık. Sosyal medyadan tırmalanıyor. Asıl şimdi büyük bir vazife var. Türkiye'nin üzerinde Moğol istilasından bu yana gördüğümüz bu yağma hareketini bu kravatlı soygunu Ankara'mız bitirmeye hazır mı?”

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