Mansur Yavaş: Alın teriyle kazanılan paralar artık çöp projelere gitmiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuşuyorlar.

Mansur Yavaş, Tandoğan Meydanı'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Bu yıl içerisinde 200 bin aileye doğalgaz yardımı yaptıklarını dile getiren Yavaş, "Alın teriyle kazanılan paralar artık çöp projelere gitmiyor" dedi.

Mansur Yavaş'ın konuşması şu şekilde:

"TAM 200 BİN AİLEYİ VE ÇOCUKLARINI ÜŞÜTMEDİK"

Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, hoş geldiniz. 2019 yılında bugün yaşadıklarımızı yaşadık. Geri kaldıklarını görünce her türlü iftirayı attılar.

PKK'lılar sayaç okuyacak dediler. Ankara halkı bunlara inanmadı, kulak vermedi.

Sosyal yardımlar kesilecek dediler, hepiniz gördünüz. Artık herkese destek veriliyor ama bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Bu kardeşiniz pandemi nedeniyle iyice artan ekonomik şartlarda geçen yıl ve bu yıl tam 200 bin aileyi ve çocuklarını üşütmedi, doğal gaz yardımı yaptı.

İnsanlar onlara inansaydı Ankara'da bunların hiçbiri olmazdı. Türkiye'de de 21 yıldır aynı hükümet.

Öğrenmişler 3 koyunu güdemez diye; verin bakalım güdüyor mu gütmüyor mu?

"ŞEHİT KANIYLA SİYASET YAPIYORSUNUZ"

Ankara'da bir jeliboncu kafa var. Bu kafa kendi partisinden olana da tuzak kurdu. Şimdi o şahısla kendi yakını yan yana çalışmak zorunda kaldı.

FETÖ döneminde başlayan kaset komploları konuşuyor.

Sayın Muharrem İnce ile ilgili bunlar konuşuluyor. Seçmenleri etkilemeye çalışırlar. Hiç fark etmiyor. Ha birinin özel hayatını kaydedip özel hayatını kullanmışsınız ha montaj videolarını sahnede gösteriyorsunuz. Ne farkı var?

Şehit kanıyla siyaset yapıyorsunuz.

"BEBEK KATİLİNİN MEKTUBUNU TELEVİZYONDA OKUTTULAR"

Devletin bekası tehlikeye girer dediler. Öyle bir şey olmadı. TC tabelalarını, andımızı kaldırdılar. Biz geldik seçimi kazanır kazanmaz TC tabelalarını layık oldukları yere astık.

İstanbul seçimlerinde baktılar ki belediyede ayrımcılık yok. Başka yola başvurdular. Başladılar önce ümmet elden gider, Mekke düşer, oy vermeyin dediler. İstanbul halkı kararlıydı. Elinden alınan iradenin gasp edilmesine karşı durdu. Bu sefer de yedek güçlere başvurdular.

Osman Öcalan'ı televizyonlara çıkardılar. Bebek katilinin mektubunu televizyonda okuttular.

Denize düşen yılana sarılır derler ya. Gerekirse papaz cübbesi giyerim diyenler bunlar değil mi? Bugün cuma, acaba o sahte broşürleri yapanlar camide ne diye dua ettiler? Müslüman adam olmayan videoları değiştirip halkı kandırır mı?

Korkmuyoruz. İrademize sahip çıkacağız.

Birinci turda bitiriyoruz, söz mü? Ben biteceğinden eminim. Güzel ülkemizin tamamına bahar gelecek ve her şey çok güzel olacak. Cumhuriyetin başkentinde 13. Cumhurbaşkanımızı Kızılay'da karşılayıp Çankaya köşküne, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturtacağız.