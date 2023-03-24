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Ahmet Ercan tarih vererek o bölgeyi uyardı: Deprem olursa hiç şaşırmam

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kayseri'de de yeni bir depremin olmasının kendilerini şaşırtmayacağını söyledi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 02:21
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Ahmet Ercan tarih vererek o bölgeyi uyardı: Deprem olursa hiç şaşırmam

Ahmet Ercan tarih vererek o bölgeyi uyardı: Deprem olursa hiç şaşırmam
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ercan, depremin hissedildiği Kayseri'de de yeni bir depremin olmasının kendilerini şaşırtmayacağını söyledi.

Ercan'ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş’ta M5,3 orta büyüklükte bir deprem oldu,4 sn sürdü. Yıkım gücü yapılar yaralı olduğundan 6 olarak gerçekleşti. Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti. Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek.

“DEPREMCİK DİZİLİMİ DE İLGİ ÇEKMEKTEDİR”

Göksun-Kahramanmaraş yönüne doğru, depremcikler dizilmektedir. Buna koşut olarak Saimbeyli, Türkoğlu’na doğru depremcik dizilimi de ilgi çekmektedir. Ne var ki, Kadirli, İmamoğlu, Kozan, Adana’ya doğru olan Savrun kolu dingin görülüyor."

Kendisie sorulan Kayseri için de risk bulunuyor mu sorusuna kritik cevabı veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Küçük, orta büyüklükte olursa şaşmam…" cevabını verdi.

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