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  • Bir şehrin nasıl yok olduğunu birde böyle izleyin. Depremin ardından Hatay sokakları araç kamerasında

Bir şehrin nasıl yok olduğunu birde böyle izleyin. Depremin ardından Hatay sokakları araç kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde oluşan hasar araç kamerası ile görüntülendi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:21
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Bir şehrin nasıl yok olduğunu birde böyle izleyin. Depremin ardından Hatay sokakları araç kamerasında

Bir şehrin nasıl yok olduğunu birde böyle izleyin. Depremin ardından Hatay sokakları araç kamerasında
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden birisi de Hatay... 

Tarih kokan sokakları şimdilerde moloz yığınına döndü. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için ekiplerin çalışmaları gece gündüz sürüyor. 

Büyük ölçüde enkaz yığınına dönen kent merkezinde, depremde kısmen zarar gören ve tamamen yıkılan binalar, bavulları ile bölgeden ayrılmaya çalışan depremzedelerin yanı sıra binalardan eşya taşınması kameraya yansıdı.

Antakya'da enkaz kaldırma çalışmaları 2 mahallede sürüyor

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 2 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının yarın Antakya'daki Odabaşı ve Ürgen Paşa mahallelerinde süreceği ifade edildi. 

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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