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  • Ahmet Hakan, kendisine AKP’li muamelesi yapılmasına ateş püskürdü: Ne aşağılık insanlarsınız…

Ahmet Hakan, kendisine AKP’li muamelesi yapılmasına ateş püskürdü: Ne aşağılık insanlarsınız…

Ahmet Hakan, kendisine AKP’li muamelesi yapılmasına ateş püskürdü. AKP’li Mustafa Şen’in, canlı yayında partisinin yaptırdığı anketlerin sonuçlarını açıkladığı sırada sosyal medyadan gelen bir yoruma tepki gösteren Hakan, “Ne aşağılık insanlarsınız” dedi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 05:24
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Ahmet Hakan, kendisine AKP’li muamelesi yapılmasına ateş püskürdü: Ne aşağılık insanlarsınız…

Ahmet Hakan, kendisine AKP’li muamelesi yapılmasına ateş püskürdü: Ne aşağılık insanlarsınız…
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AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Ahmet Hakan, kendisine AKP’li muamelesi yapılmasına ateş püskürdü.

CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Hakan, AKP’li Mustafa Şen’in canlı yayında partisinin yaptırdığı anketlerin sonuçlarını açıkladığı sırada sosyal medyadan gelen, “AKP’nin yaptırdığı ankete ancak Ahmet Hakan inanır” yorumunu okuyunca oldukça sinirlendi.

Hakan, mesaja karşılık, “Niye ben inanayım ya. Sen benim hangi partiye oy vereceğimi nereden biliyorsun? Ne aşağılık insanlarsınız ya” ifadelerini kullandı.

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