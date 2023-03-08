Ahmet Hakan profiline Atatürk fotoğrafı koydu. Duyduk duymadık demeyin sancak tarafında gemiden inme kuyruğu oluştu

Millet İttifakı'nın son günlerde yükselen ivmesinin ardından Ahmet Hakan'ın profiline girenler Atatürk fotoğrafıyla karşılaştı.

Türkiye 4-5 gündür, Millet İttifakının belirleyeceği adaya kilitlenmişken, masada çıkan anlaşmazlıklar çözüldü ve "Masa dağıldı" yorumları boşa düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanırken, CNN Türk'te program yapan Ahmet Hakan'ın da Hande Fırat'la girdiği diyalog gündeme oturdu.

Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın "Bulunan ara formül şu, cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak" açıklamasını keserek, "Seçilirse, seçilirse... Yani seçilirse değil mi yani, bir dakika Hande. Seçilirse..." diye telaşla uyardı.

AHMET HAKAN'IN TWITTER PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak, Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesiyle, muhalefet cephesindeki kenetlenme ve anket sonuçları Saray medyasında da kaybetme korkusunu getirdi.

Ahmet Hakan'ın Twitter profiline giriş yapanlar ise, Atatürk'lü kapak fotoğrafıyla karşılaştı. Hakan'ın profilini görenlerin akıllarına ise "Başımıza taş yağacak" cümlesi geldi.