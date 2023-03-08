8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ahmet Hakan profiline Atatürk fotoğrafı koydu. Duyduk duymadık demeyin sancak tarafında gemiden inme kuyruğu oluştu

Ahmet Hakan profiline Atatürk fotoğrafı koydu. Duyduk duymadık demeyin sancak tarafında gemiden inme kuyruğu oluştu

Ahmet Hakan'ın Twitter profiline girenler, kapak resmi olarak Atatürk fotoğrafı seçtiğiyle karşılaştı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:20
Takip Et

Ahmet Hakan profiline Atatürk fotoğrafı koydu. Sancak tarafında gemiden inme kuyruğu oluştu

Ahmet Hakan profiline Atatürk fotoğrafı koydu. Duyduk duymadık demeyin sancak tarafında gemiden inme kuyruğu oluştu
+
Aa
-

Millet İttifakı'nın son günlerde yükselen ivmesinin ardından Ahmet Hakan'ın profiline girenler Atatürk fotoğrafıyla karşılaştı.

Türkiye 4-5 gündür, Millet İttifakının belirleyeceği adaya kilitlenmişken, masada çıkan anlaşmazlıklar çözüldü ve "Masa dağıldı" yorumları boşa düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanırken, CNN Türk'te program yapan Ahmet Hakan'ın da Hande Fırat'la girdiği diyalog gündeme oturdu. 

Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın "Bulunan ara formül şu, cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak" açıklamasını keserek, "Seçilirse, seçilirse... Yani seçilirse değil mi yani, bir dakika Hande. Seçilirse..." diye telaşla uyardı.

AHMET HAKAN'IN TWITTER PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak, Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesiyle, muhalefet cephesindeki kenetlenme ve anket sonuçları Saray medyasında da kaybetme korkusunu getirdi.

Ahmet Hakan'ın Twitter profiline giriş yapanlar ise, Atatürk'lü kapak fotoğrafıyla karşılaştı. Hakan'ın profilini görenlerin akıllarına ise "Başımıza taş yağacak" cümlesi geldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
4
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
5
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
7
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
﻿
﻿"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
﻿Domenec Torrent: Bana yapılan haksızlık Fatih Terim'e de yapıldı
﻿Domenec Torrent: Bana yapılan haksızlık Fatih Terim'e de yapıldı
﻿Domenec Torrent: Bana yapılan haksızlık Fatih Terim'e de yapıldı
﻿Rus bandıralı gemide yangın
﻿Rus bandıralı gemide yangın
﻿Rus bandıralı gemide yangın
﻿Evi taranan şahıs, balkondan karşılık verdi. Çok sayıda yaralı var
﻿Evi taranan şahıs, balkondan karşılık verdi. Çok sayıda yaralı var
﻿Evi taranan şahıs, balkondan karşılık verdi. Çok sayıda yaralı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.