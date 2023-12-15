Süper Lig’de büyük kaos kapıda. Planlar altüst oldu

Süper Lig’de 16. hafta maçları atlanarak direkt 17. haftadan itibaren başlanacak.

16. hafta; 9-10-11 Ocak'ta, 17. hafta; 19, 20, 21 Aralık'ta, oynanacak.

15. haftada cezalı duruma düşenler, bunu 17. haftada çekecek.

Çarşamba günkü Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Fernando Muslera, deplasman ekibinden Güven Yalçın, Federico Ceccherini ve Otabek Shukurov forma giyemeyecek.

CEZALILAR NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin ise Konyaspor maçındaki cezasını, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçında çekecek.

Akşam’ın haberine göre 'Cezalılar' konusu büyük bir tartışma yaratırken bir de devre arası transferi konusu var. Galatasaray'dan Sacha Boey ve Lucas Torreira, İtalyan ekiplerinin radarında.

Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu’nu, Alman devleri izliyor.

Bu futbolcular ayrılırsa, erteleme maçlarında forma giyemeyecek.

Avrupa'da transfer dönemi 1 Ocak'ta, Türkiye'de ise 11 Ocak'ta başlıyor. Yani takımlar, takviyelerini de bu maçlara yetiştiremeyecek.