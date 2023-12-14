Ali Koç’la Dursun Özbek birbirine girdi. Kulüpler Birliği toplantısında ortalığı karıştıran sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç’la Dursun Özbek birbirine girdi. Kulüpler Birliği toplantısında ortalığı karıştıran sözler
Halil Umut Meler’e saldırı sonrası acil olarak toplanan Kulüpler Birliği’nin toplantısında gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı.

Ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı Kulüpler Birliği toplantısına Dursun Özbek’le Ali Koç’un tartışması damgasını vurdu.

Fotospor’un haberine göre Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olayı kınadı.

Ancak olayların buraya gelmesinde TFF ve MHK'nin tutumlarının rol oynadığını savundu.

Kendilerinin de hataları olduğunu itiraf etti.

DURSUN ÖZBEK KOÇ’U HEDEF ALDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Ali Koç'a kısa süre önce Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaları hatırlattı.

"Müsebbibi siz ve sizin gibiler" dedi. Toplantıda ortalık karıştı.

Çok ciddi tartışmalar yaşandığı toplantıda herkesin birbirini suçlayan açıklamalar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kulüpler Birliği toplantısında başta Ali Koç olmak üzere bazı kulüp başkanları TFF’nin istifasını istedi.

Birden fazla kulüp başkanı da bu duruma destek verdi.

Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "10 yıllık bir strateji planı hazırlıyoruz" diyerek bırakın istifa etmeyi daha uzun süre görevde kalacağının şifresini verdi.

İlgili Haberler
Abdullah Avcı Trabzonspor'un neye ihtiyacı olduğunu açıkladı
'Kopenhag kazanırsa çırılçıplak soyunacağım' diyen Danimarkalı mankene Türkler hücum etti. Nefes kesen fotoğraflar
Ahmet Hakan ortaya çıkardı. Yok artık Büyükekşi. TFF Başkanı yapamaz yapmamalı
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız
TFF yeni kararları madde madde duyurdu
TFF Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihi açıkladı
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış
Şansal Büyüka'dan TFF'ye tarihi çağrı. 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı
Son Haberler
İspanyol İberia Havayolları çalışanları grev kararı aldı Dünya
İspanyol İberia Havayolları çalışanları grev kararı aldı
Hayatını kaybeden Saadet Partili vekilin son konuşması: "Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" Video
Hayatını kaybeden Saadet Partili vekilin son konuşması: "Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız"
Cep telefonlarınıza gelen bu SMS’lere dikkat edin! MASAK uyardı Gündem
Cep telefonlarınıza gelen bu SMS’lere dikkat edin! MASAK uyardı
Yaşından başından utanmadan hem genç kadını süzdü hem dudaklarını yaladı Video
Yaşından başından utanmadan hem genç kadını süzdü hem dudaklarını yaladı
Abdullah Avcı Trabzonspor'un neye ihtiyacı olduğunu açıkladı Spor
Abdullah Avcı Trabzonspor'un neye ihtiyacı olduğunu açıkladı
Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu. Kimse tahmin etmiyordu Magazin
Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu. Kimse tahmin etmiyordu
Türk devi Alman şirketini satın aldı Otomotiv
Türk devi Alman şirketini satın aldı