Ali Koç’la Dursun Özbek birbirine girdi. Kulüpler Birliği toplantısında ortalığı karıştıran sözler

Ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı Kulüpler Birliği toplantısına Dursun Özbek’le Ali Koç’un tartışması damgasını vurdu.

Fotospor’un haberine göre Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olayı kınadı.

Ancak olayların buraya gelmesinde TFF ve MHK'nin tutumlarının rol oynadığını savundu.

Kendilerinin de hataları olduğunu itiraf etti.

DURSUN ÖZBEK KOÇ’U HEDEF ALDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Ali Koç'a kısa süre önce Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaları hatırlattı.

"Müsebbibi siz ve sizin gibiler" dedi. Toplantıda ortalık karıştı.

Çok ciddi tartışmalar yaşandığı toplantıda herkesin birbirini suçlayan açıklamalar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kulüpler Birliği toplantısında başta Ali Koç olmak üzere bazı kulüp başkanları TFF’nin istifasını istedi.

Birden fazla kulüp başkanı da bu duruma destek verdi.

Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "10 yıllık bir strateji planı hazırlıyoruz" diyerek bırakın istifa etmeyi daha uzun süre görevde kalacağının şifresini verdi.