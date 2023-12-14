Mevlüt Erdinç'in karısı kaçtı. 'Çocuklar senden değil' diyip göstermiyor

Fransa'da PSG; Türkiye'de Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'den şok eden açıklamalar geldi.

Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi tarafından şantaja maruz kaldığını açıkladı., paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İŞTE MEVLÜT'ÜN PAYLAŞIMI:

Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1M € yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim…

Futbolu bıraktıktan sonra eşinini kendisinden ayrılma kararı aldığını söyleyen Milli futbolcu, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK BENDEN DEĞİLMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Mevlüt, eşinin çocukların kendisine ait olmadığını söylediğini vurguladı.

Erdinç, "Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef." diye konuştu.