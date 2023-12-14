Mevlüt Erdinç'in karısı kaçtı. 'Çocuklar senden değil' diyip göstermiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mevlüt Erdinç'in karısı kaçtı. 'Çocuklar senden değil' diyip göstermiyor
Mevlüt Erdinç, eşinin 5 aydır çocuklarını kendisine göstermediğini ve oğluyla telefonda görüşebilmek için 1 milyon Euro yatıracağını vaat ettiğini açıkladı.

Fransa'da PSG; Türkiye'de Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'den şok eden açıklamalar geldi.

Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi tarafından şantaja maruz kaldığını açıkladı., paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İŞTE MEVLÜT'ÜN PAYLAŞIMI:

Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1M € yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim…

657a86cc86b24a0dc0ec44fb.webp

Futbolu bıraktıktan sonra eşinini kendisinden ayrılma kararı aldığını söyleyen Milli futbolcu, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK BENDEN DEĞİLMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Mevlüt, eşinin çocukların kendisine ait olmadığını söylediğini vurguladı.

Erdinç, "Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef." diye konuştu.

İlgili Haberler
Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız
TFF yeni kararları madde madde duyurdu
TFF Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihi açıkladı
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış
Son Haberler
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk Gündem
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk
Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon Gündem
Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon
Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı Sağlık
Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı
Artvin’de heyelan Gündem
Artvin’de heyelan
60 bin liralık saman balyası kül oldu Gündem
60 bin liralık saman balyası kül oldu
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmenin savunması pes dedirtti Gündem
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmenin savunması pes dedirtti
Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler Spor
Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler