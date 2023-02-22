22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mustafa Erdik 9.2'lik depremi hatırlatarak anlattı: Şili depremin 'kader' olmadığını nasıl kanıtladı?

Mustafa Erdik 9.2'lik depremi hatırlatarak anlattı: Şili depremin 'kader' olmadığını nasıl kanıtladı?

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, 2010 yılındaki Şili depremini hatırlatarak, “Şili'de Maraş depreminden 40 kat daha büyük olan 9.2 büyüklüğündeki depremde 500 kişi hayatını kaybetti. Bunun nedeni yapı disiplinidir." dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 02:57
Takip Et

Şili depremin 'kader' olmadığını nasıl kanıtladı? Mustafa Erdik 9.2'lik depremi hatırlatarak anlattı

Mustafa Erdik 9.2'lik depremi hatırlatarak anlattı: Şili depremin 'kader' olmadığını nasıl kanıtladı?
+
Aa
-

Habertürk’te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuşan Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, 2010 yılında Şili'de meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şili'nin sosyo-ekonomik anlamda Türkiye'ye çok benzediğini belirten Erdik, "Orada 2010'da 9.2 büyüklüğünde bir deprem oldu yani bu depremin 30-40 katı büyüklüğünde. O depremde 500 kişi hayatını kaybetti. Deprem 500 kilometre kıyıyı etkiledi. Bunun sebebi yapı disiplinidir. Onlarda depremin dayanımı perde duvara bağlıdır. Perde duvarı bol miktarda kullanırlar. Bizde bir yapıda perde duvar binde 5'tir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde can kaybı 42 bini aşmıştı.

“ONLARDA DEPREMİN DAYANIMI PERDE DUVARA BAĞLIDIR”

Erdik'in açıklamaları şöyle;

"Türkiye'ye sosya-ekonomik anlamda en çok benzeyen ülkelerden biri de Şili'dir. Gelir seviyesi, eğitim düzeyi gibi çok açıdan benzer. Orada 2010'da 9.2 büyüklüğünde bir deprem oldu yani bu depremin 30-40 katı büyüklüğünde bir deprem. 500 km kıyıyı etkilemiştir. Mali hasar yaklaşık 30 milyar dolardır. Bizde de mali hasar yaklaşık aynı düzeyde. Ancak ölü sayısı 500. Bunun sebebi yapı disiplinidir. Onlarda depremin dayanımı perde duvara bağlıdır. Perde duvarı bol miktarda kullanırlar. Bizde bir yapıda perde duvar binde 5'tir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
2
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
3
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
4
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
7
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
﻿ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
﻿ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
﻿Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
﻿Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
﻿Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
﻿Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
﻿Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
﻿Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
﻿Real Madrid Liverpool'a yarım deste gol attı
﻿Real Madrid Liverpool'a yarım deste gol attı
﻿Real Madrid Liverpool'a yarım deste gol attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.