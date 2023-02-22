Mustafa Erdik 9.2'lik depremi hatırlatarak anlattı: Şili depremin 'kader' olmadığını nasıl kanıtladı?

Habertürk’te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuşan Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, 2010 yılında Şili'de meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şili'nin sosyo-ekonomik anlamda Türkiye'ye çok benzediğini belirten Erdik, "Orada 2010'da 9.2 büyüklüğünde bir deprem oldu yani bu depremin 30-40 katı büyüklüğünde. O depremde 500 kişi hayatını kaybetti. Deprem 500 kilometre kıyıyı etkiledi. Bunun sebebi yapı disiplinidir. Onlarda depremin dayanımı perde duvara bağlıdır. Perde duvarı bol miktarda kullanırlar. Bizde bir yapıda perde duvar binde 5'tir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde can kaybı 42 bini aşmıştı.

“ONLARDA DEPREMİN DAYANIMI PERDE DUVARA BAĞLIDIR”

Erdik'in açıklamaları şöyle;

"Türkiye'ye sosya-ekonomik anlamda en çok benzeyen ülkelerden biri de Şili'dir. Gelir seviyesi, eğitim düzeyi gibi çok açıdan benzer. Orada 2010'da 9.2 büyüklüğünde bir deprem oldu yani bu depremin 30-40 katı büyüklüğünde bir deprem. 500 km kıyıyı etkilemiştir. Mali hasar yaklaşık 30 milyar dolardır. Bizde de mali hasar yaklaşık aynı düzeyde. Ancak ölü sayısı 500. Bunun sebebi yapı disiplinidir. Onlarda depremin dayanımı perde duvara bağlıdır. Perde duvarı bol miktarda kullanırlar. Bizde bir yapıda perde duvar binde 5'tir."