İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler

İbrahim Tatlıses, Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçirmiş, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

Bilal Özcan'ın dün akşam İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı paylaşım ise herkesi şaşkına çevirdi.

İşte Özcan'ın paylaşımı...

İbrahim Tatlıses Perşembe günü Bodrum’da yaşadığı kazadan sonra, bugün İzmir’de Kızılay vasıtasıyla kurban kestirmiş. Az önce whatsapp'tan fotoğraflar yolladı. Kızılay görevlileri kapı kapı kurban eti dağıtıyor.

Allah kabul etsin. Bir daha böyle bir kaza yaşanmasın. brahim Tatlıses’i aradım, bir kere daha ‘Geçmiş Olsun’ dedim ve herkesin merak ettiği soruları sordum, "Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?"

İbrahim Tatlıses ise, "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. "Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?… Hala barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti."

