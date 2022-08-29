29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler

İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler

Muğla Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Kaza yerinde ve hastanede babasını yalnız bırakmayan Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında buzlar erimedi. İbrahim Tatlıses zehir zemberek açıklama yaptı. 

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:02
Takip Et

Kaza yerine ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'i yerden yere vurdu

İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler
+
Aa
-

İbrahim Tatlıses, Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçirmiş, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu.  Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

Bilal Özcan'ın dün akşam İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı paylaşım ise herkesi şaşkına çevirdi.

İşte Özcan'ın paylaşımı...

İbrahim Tatlıses Perşembe günü Bodrum’da yaşadığı kazadan sonra, bugün İzmir’de Kızılay vasıtasıyla kurban kestirmiş. Az önce whatsapp'tan fotoğraflar yolladı. Kızılay görevlileri kapı kapı kurban eti dağıtıyor.

Allah kabul etsin. Bir daha böyle bir kaza yaşanmasın. brahim Tatlıses’i aradım, bir kere daha ‘Geçmiş Olsun’ dedim ve herkesin merak ettiği soruları sordum, "Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?"

İbrahim Tatlıses ise, "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. "Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?… Hala barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
1
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
2
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
3
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
4
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
5
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
6
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
7
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.