İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandı? Arabada başka kim vardı? Savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz yakaladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçiren ve araçta sıkışan İbrahim Tatlıses’i kurtarma görüntüleri yaşanan kaza kadar dikkat çekti. Tatlıses araçtan çarşafla çıkarılırken tecrübeli savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz, dünyada olmayan çarşaflı kurtarma sistemini eleştirdi.

“MİNİBÜSTE BAŞKA BİRİ Mİ VARDI?”

Facebook hesabından, “36 yıldır yüzlerce kaza mahali ve kurtarma operasyonu gördüm.” diyen Ersemiz, “İbrahim Tatlıses'in kazası gibi bir kurtarma görmedim. Önce Tatlıses'in bulunduğu minibüsün ön camı gazeteciler içeriyi görmesin diye bezlerle kapatılıyor. Sonra Tatlıses kurtarılmadan minibüs vinçle kaldırılıp düz bir yere indiriliyor. Minibüsün etrafı çarsaflarla kapatılıyor. Neler ya da kimler saklandı? Minibüste başka biri mi vardı? O mu gizlendi? Yoksa her şey Tatlıses için mi uygulandı? Baştan sona yanlış.” ifadelerini kullandı.

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