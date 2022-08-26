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  • İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandı? Arabada başka kim vardı? Savaş ve polis muhabiri

İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandı? Arabada başka kim vardı? Savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz yakaladı

Yılların ünlü savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz, trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses için dünyada olmayan bir sistemle çarşaflı kurtarma yapılmasını eleştirdi. Ersemiz yaptığı paylaşımda, “Minibüsün etrafı çarsaflarla kapatılıyor. Neler ya da kimler saklandı? Minibüste başka biri mi vardı? O mu gizlendi? Yoksa her şey Tatlıses için mi uygulandı? Baştan sona yanlış.” dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:52
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:46
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Savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz yakaladı. İbrahim Tatlıses'in aracında başka kim vardı?

İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandı? Arabada başka kim vardı? Savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz yakaladı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçiren ve araçta sıkışan İbrahim Tatlıses’i kurtarma görüntüleri yaşanan kaza kadar dikkat çekti. Tatlıses araçtan çarşafla çıkarılırken tecrübeli savaş ve polis muhabiri Burak Ersemiz, dünyada olmayan çarşaflı kurtarma sistemini eleştirdi.

“MİNİBÜSTE BAŞKA BİRİ Mİ VARDI?”

Facebook hesabından, “36 yıldır yüzlerce kaza mahali ve kurtarma operasyonu gördüm.” diyen Ersemiz, “İbrahim Tatlıses'in kazası gibi bir kurtarma görmedim. Önce Tatlıses'in bulunduğu minibüsün ön camı gazeteciler içeriyi görmesin diye bezlerle kapatılıyor. Sonra Tatlıses kurtarılmadan minibüs vinçle kaldırılıp düz bir yere indiriliyor. Minibüsün etrafı çarsaflarla kapatılıyor. Neler ya da kimler saklandı? Minibüste başka biri mi vardı? O mu gizlendi? Yoksa her şey Tatlıses için mi uygulandı? Baştan sona yanlış.” ifadelerini kullandı.

yenicaggazetesi.com.tr

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Ali
26.08.2022 14:58
Her ulkede boyle yapilir dogrusu yapmislar yargilkacak ne var kaza oldumu yok kapanir etrafa kimse sokulmaz arabanin extradited perdelenir  
 
Karadenizli
26.08.2022 14:56
Megri, megri türküsü söylemenin altından çok şey çıkar daha.  
 
Marko Paşa
26.08.2022 13:41
Gerçekler bir gün gelir ortaya çıkar  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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