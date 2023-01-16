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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinden ilk kareler yayınlandı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Show TV yayınlanacak Ay Yapım imzalı aile dizisinden ilk kareler yayınlandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:01
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın 'Aile' dizisinden ilk kareler yayınlandı
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Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getirdi. 

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Çekimleri son sürat devam eden diziden ilk kareler paylaşıldı. Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merakla beklenen ‘Aile’ yakında Show TV’de...


 

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