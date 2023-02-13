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Bakan Akar ve Bakan Koca’dan Hatay kent merkezinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay kent merkezindeki arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini inceledi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:02
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Akar ve Koca'dan Hatay kent merkezinde inceleme

Bakan Akar ve Bakan Koca’dan Hatay kent merkezinde inceleme
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çalışmaları yerinde takip ediyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne giden Akar ve Koca, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

 

Buradan kent merkezine geçen Akar ve Koca, arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini inceleyerek, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

Bakanlar Akar ve Koca'ya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

 

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