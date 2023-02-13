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  • 60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray apartmanın yıkılma anı ortaya çıktı. İlk depremde yıkıldı

60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray apartmanın yıkılma anı ortaya çıktı. İlk depremde yıkıldı

Adana’da ilk depremde yıkılan ve 60’tan fazla kişiye mezar olan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın yıkılma anı saniye saniye böyle görüntülendi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 15:15
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Adana’da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı böyle görüntülendi

60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray apartmanın yıkılma anı ortaya çıktı. İlk depremde yıkıldı
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Türkiye, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. 

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem 10 ili de etkiledi. Depremin 8. gününde 10 ilde toplam can kaybı ise 31 bin 643'e yükseldi. 

İLK DEPREMDE YIKILDI

Bu illerden biri de Adana oldu. Adana’daki ilk depremde 60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray Apartmanı yıkıldı. 

60’TAN FAZLA KİŞİYE MEZAR OLDU

Adana’da ilk depremde yıkılan ve 60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray Apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar tamamlandı.
Apartmanın yıkılma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kayıtlarda, gece karanlığında otoparkta bulunan araçların adeta dalgalandığı, duvara sabit klima motorunun ise şiddetle sallandığı görülüyor.

İnsanların panik halinde kaçışmalarının da yer aldığı görüntülerde, araçların üzerine moloz parçalarının düşmesi ve binanın yıkılmasıyla etrafı toz bulutunun kaplaması yer alıyor.

 

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