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Enkazdan 138 saat sonra çıkarılan kadın: Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin

Hatay'da 138 saat sonra enkazdan çıkarılan 51 yaşındaki Emine Doğu'nun söyledikleri yürek burktu. Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" dedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 15:34
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138 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın sözleriyle yürek dağladı

Enkazdan 138 saat sonra çıkarılan kadın: Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin
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İHA'nın haberine göre, Hatay'da enkazdan 138. saat sonra çıkarılıp, ambulansa alınan Emine Doğu, ambulanstaki Tekirdağ sağlık ekibine, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" diye konuştu. 

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu kurtarıldı.

Enkazdan çıkarıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun Tekirdağ'dan bölgeye giden sağlık ekiplerine söyledikleri yürek dağladı.

"PARAM YOK NE OLUR BENİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" demesi üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm.Orhan Eroğlu, ‘’Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem’’ dedi.

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