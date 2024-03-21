Akaryakıta gece yarısı ne kadar zam geldi. Taktik maktik yok... Bam bam bam çıkıp oynayacaksınız

Türkiye her gün zam haberleriyle yatıp zam haberleriyle kalkmaya alıştı. Bu sabah da akaryakıta zam geldi. Geçtiğimiz cuma günü benzine 1 lira 53 kuruş motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. Bununla yetinmeyen hükümet bu sabah benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yaptı.

Pompa fiyatlarına yansıyan zamlardan sonra benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 45 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 36 kuruşa, Ankara'da 44 lira 21 kuruşa İzmir'de 44 lira 41 kuruşa satılmaya başlandı.

Motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 03 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 96 kuruşa, Ankara'da 43 lira 85kuruşa İzmir'de 44 lira 05 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamla yatıp zamla kalktıklarını belirten bir vatandaş "Hükümet bütçe açığını kapatabilmek için motorin zamlarını seriye aldı. Tatlı tatlı zam yapıyorlar. 7 gün içinde zam yapmadıklarında kendi kendime 'unuttular mı' deyip duruyorum. Beni ve benim gibileri çok iyi alıştırdılar bu duruma. Kendimi yolunmaya hazır kaz gibi görüyorum" dedi.

Aynı kişi "Ben emekliyim ve geçinemiyorum. Şu araca 200 TL'lik motorin aldım. Akaryakıt göstergesinin benzin uyarı ışığı bu istasyonda söndü. Sefaköy rampasını çıkınca cayır cayır yanacak. Ama bende para olmadığı için o ışığı söndüremeyeceğim. Yakıtı geçtim aldığım peynirin markasını bile bilmiyorum. Büyük olasılıkla merdiven altı üretimdir. Önceden tadına bakıp alırdım şimdi fiyatına göre alıyorum" diye konuştu.