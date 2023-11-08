Akaryakıta indirim gelecek mi? Fiyatı dünyada jet hızıyla düşüyor

ÖTV zammı, petrol fiyatlarınin jeopolitik nedenlerle artması Türkiye'da araç sahiplerini canından bezdirdi. ÖTV artışıyla motorin 40 lirayı aştığı günler oldu. Petrol yükseldikçe akaryakıta zam yapıldı. Ancak petrol fiyatları düşünce indirimde biraz ayak direndi. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Çünkü, İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte tepki artışı yapan Brent petrol 90 doları aşmıştı. Bu dönemde Türkiye'de motorin fiyatı 40 lirayı geçti ancak bu zam sonra indirim geldi. Ancak Brent petrolün fiyatı dünyada jet hızıyla düşüyor. Türkiye'de ise bir hareket yok ama sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Brent Petrolün 81,5, WTI Teksas türü petrolün ise 77 dolara kadar geri çekilmesinin ardından son dakika değişikliği olmazsa büyük bir indirim bekliyor.

ÇİN BASKISI

Petrol fiyatları, Çin ekonomisine dair endişelerin talep görünümünde baskı oluşturmasıyla ve ABD'de ham petrol stoklarında artış görülmesiyle birlikte üç ayın dip seviyesini görürken milyonlarca araç sahibi de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına gelecek olası bir indirimi bekliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

TALEP ZAYIFLADI

Petrol fiyatları, dün dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin’de zayıflayan talebe ilişkin endişelerin baskısıyla üç ayı aşkın sürenin dip seviyesini görmesinin ardından bugün yön bulmakta zorlandı. Ayrıca İsrail-Filistin çatılmalarına ilişkin riski priminin azalması ve talep görünümünün kötüleşmesi de petrol fiyatlarındaki savaş primini sildi. Brent petrol dün yüzde 4,2 düştükten sonra varil başına 82 doların altında dengelenirken ABD ham petrolü 77 dolar civarında seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 81,5 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 gerileyerek 77 dolar seviyesinde işlem gördü. Saat 12.05 itibarıyla Brent petrolün fiyatı 81,81 dolar. Aynı dakikalarda WTI Teksas türü petrol ise 77,44 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girdi. 2023 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt fiyatları Kasım ayına az da olsa bir indirimle başlamıştı.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da araç sahipleri brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı beklentisi içerisinde

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Kasım Çarşamba itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,53 TL

Motorin fiyatı: 38 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,18 TL

Motorin fiyatı: 38,60 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,35 TL

Motorin fiyatı: 38,77 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL