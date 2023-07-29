Yörükler en yaşlı ağacı helallik alarak keserler. Bir de Akbelen'de yapılan katliama bakın

Vatandaş Akbelen’de ağaç katliamını engellemek için mücadele ediyor. Halbuki eski Türklerde ağaç ve orman kutsaldı, kesilecekse de en yaşlı ağaç seçilir ve tanrıdan izin istenir dua edilirdi.

Yörükler en yaşlı ağacı helallik alarak keserler. Bir de Akbelen'de yapılan katliama bakın

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamına karşı direniş sürüyor.

Jandarma bölgede toplanan köylülere eylemcilere kimi zaman biber gazı sıkıyor kimi zaman da gözaltına alıyor. Bölge barikat altında kimseye geçit verilmiyor.

Hâlbuki eski Türkler ağaç kesmez, çünkü ağaç ve orman kutsaldır.

Çok mecbur kaldığında ormandaki en yaşlı ve çürük olanı seçer, onu da kesmeden önce önünde diz çöker, izin ister, duasını yaparlardı.

Günümüzde Toros Yörükleri ve Sarıkeçililer bu inanışa devam ediyorlar.

İnsanın ağacı müteahhitlerden korumak zorunda kalması ne hazin, ne acı!

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