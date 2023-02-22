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Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Akdiken diğer ismiyle geyikdikeni bitkisinin kabızlığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:43
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Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Akdiken bitkisinin faydaları dikkat çekti.

20 tane bu meyveden yenecek olursa şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı gidereceğinin altı çizildi.

KABIZLIK (KONSTİPASYON) NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

NEREDE KULLANILIR?

Hekimlikte; meyvelerinden yapılan  şurup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.

ZARARI VAR MI?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

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