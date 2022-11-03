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  • Anayasa değişikliğinde AKP-HDP-MHP koalisyonu. Andımız konusunda da aynı ortaklık yapılmıştı. Bekir Bozdağ açıkladı

Anayasa değişikliğinde AKP-HDP-MHP koalisyonu. Andımız konusunda da aynı ortaklık yapılmıştı. Bekir Bozdağ açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesi görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Bozdağ, MHP'nin ve HDP'nin destek verdiğini belirtti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:06
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Bekir Bozdağ açıkladı. Anayasa değişikliğinde AKP-HDP-MHP koalisyonu. Andımız konusunda da aynı ortaklık yapılmıştı

Anayasa değişikliğinde AKP-HDP-MHP koalisyonu. Andımız konusunda da aynı ortaklık yapılmıştı. Bekir Bozdağ açıkladı
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Adalet Bakanı Bozdağ, A Haber'de başörtüsü düzenlemesi hakkında açıklamalar yaptı.

Bozdağ, "Dün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerimizle görüşmelerimiz oldu. Görüşmelere MHP ile başladık ve İYİ Parti ile bitirdik. Görüşmeler sırasında biz bugüne kadar anayasa değişikliği konusunda yaptığımız hazırlıklar hakkında grupları bilgilendirdik. Yapılacak çalışmanın genel çerçevesini gruplarla paylaştık. Kendilerinin tutumların ve görüşlerini öğrenmek istedik. Onlara bir teklif metni ile gitmedik. Yazılı bir metin götürmeyi etik bulmadık. Bir metin hazırlığı yaptık ama parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip nihayi halini verdikten sonra Meclis'e sevk edelim istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında dile getirelim Görüşmeler sırasında MHP desteğini açık şekilde gösterdi." dedi.

HANGİ PARTİ, NE DEDİ
Partilerin tutumların ilişkin bilgi veren Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Zaten bir hazırlıkları MHP ile birlikte yaptık. CHP hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceğini ifade etti. CHP anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra partiyle ve yetkili organlarla tekrar değerlendireceklerini belirttiler. Ama genel itibariyle hazırlıklara destek vermeyeceklerini açık açık ifade ettiler. HDP başörtüsü konusunda destek olabileceğini ama aile kısmında değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti. HDP referandum konusunda karşı olduklarını söylediler. HDP'de olumlu bir hava gördüğümü ifade etmek isterim. İYİ Parti'de somut bir metin üzerinde konuşmanın daha iyi olacağını belirttiler."

Bakan Bozdağ, "Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Başı açık veya kapalı gibi bir ayrım olmayacak." diye konuştu.

İyi Parti'nin 2019 yılında "Öğrenci Andı"nın okullarda yeniden okutulması talebi, AKP ve HDP'nin oylarıyla reddedilmiş, MHP ise çekimser kalmıştı.

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Üstün Türkeli
3.11.2022 16:54
Masa altında arananın yeri belli oldu,eski dostlar buluştu !  
 
Yurttas
3.11.2022 16:47
Alooo ,Chp Hdp diyenler yine kayipsiniz degilmi? Bir daha yorum yaparken düşünün taşının kaşının  
 
Tozanlı
3.11.2022 16:45
Kimlerin kimlerle kolkola olduğu net ortaya çıktımı ?mhp milliyetciliği temsil edemez mhp nin elinde,tekelindede değildir.Mhp Türk milletinin ihtiyaçlarına karşılamaktan çok,çok uzaktîr..  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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