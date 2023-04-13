13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan’dan 'imar affı' çıkışı: 'Affedilemez suçlar' arasına alacağız. AKP iktidarı döneminde 8 kez çıkarıldı

Erdoğan’dan 'imar affı' çıkışı: 'Affedilemez suçlar' arasına alacağız. AKP iktidarı döneminde 8 kez çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP iktidarları döneminde 8 kez çıkarlan ‘imar affı’ düzenlemelerini yeni dönemde 'affedilemez suçlar' arasına alacağını belirterek "Bu işin affı maffı olmaz" dedi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 00:33
Takip Et

AKP iktidarı döneminde 8 kez çıkarıldı... Erdoğan’dan 'imar affı' çıkışı: 'Affedilemez suçlar' arasına alacağız

Erdoğan’dan 'imar affı' çıkışı: 'Affedilemez suçlar' arasına alacağız. AKP iktidarı döneminde 8 kez çıkarıldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti, on binlerce ev ise yerle bir oldu.

Depremlerin ardından ise AKP iktidarları döneminde çıkarlan ‘imar affı’ düzenlemeleri tartışmalara neden oldu. 21 yılda 8 ‘imar affı’ düzenlemesi yürürlüğe girerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Aynı şekilde İmar affı diyorsunuz. Bu konuyla ilgili parlamentoyla ilgili, Anayasa'nın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. O da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'İMAR AFFI' ARŞİVİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan söz konusu açıklamalarının ardından Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta yaptığı bir açıklama da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Erdoğan'ın açıklamasında “İmar Barışı ile 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük” dediği görüldü.

HATAY'DA DA 'İMAR AFFI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat 2019’da Hatay'da yaptığı mitingde, “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…” ifadelerini kullanmıştı.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı, her türlü denetimden uzak şekilde yapılmış, ruhsata ve imara aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile devlet ve kaçak yapı sahibi yurttaş arasında uzlaşma anlamına geliyor.

Seçim dönemlerinde “imar affı”, “imar barışı” adıyla hızlıca yapılan bu uzlaşmalarda depreme dayanıklılığı ölçülmeyen çok sayıda kaçak yapı da kayıt altına alınmış oluyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
3
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
4
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
5
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
6
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
7
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı
﻿Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı
﻿Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı
﻿Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Real Madrid Chelsea'yi devirdi. İngiltere'ye avantajlı gidecek
﻿Real Madrid Chelsea'yi devirdi. İngiltere'ye avantajlı gidecek
﻿Real Madrid Chelsea'yi devirdi. İngiltere'ye avantajlı gidecek
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.