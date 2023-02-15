﻿AKP iktidarı Türk milletinin yüz karası oldu

Muhammed Cafer Çetin, 199. saatte Adıyaman'da kahraman madencilerimiz tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı.

Allah'ım bu ne büyük sevinç...

Peki ya ilk 72 saat bölgedeki askerlerimiz harekete geçirilseydi…

Peki madencilerimiz ilk 24 saatte bölgeye getirilseydi…

Binlerce can kurtarılmaz mıydı?

Bu organizeyi yapamamak, hesabı sorulması gereken suçtur, günahtır.

Volkan Demirel iyi ki varsın değerli kardeşim.

Gökhan Zan iyi ki varsın değerli kardeşim.

Haluk Levent iyi ki varsın değerli kardeşim.

Çok ağlattınız beni çok…

İyi ki varsın Can Ataklı, deprem bölgesindeki tüm ihmaller zincirini yüzlerini yüzlerine vurdun.

İyi ki varsın İsmail Küçükkaya deneyiminle depremzedeleri kucaklarken uzmanlarla yaşananları enine boyuna sorguladın.

İyi ki varsın İsmail Saymaz deprem bölgesindeki zafiyetlere ayna oldun.

İyi ki varsın Ferit Demir televizyon gazeteciliğinin zirvesindeki basın emekçisi oldun.

İyi ki varsınız Selçuk Tepeli, Gülbin Tosun ve İlker Karagöz depremzedelerin sesi oldunuz.

İyi ki varsın Merdan Yanardağ yorumlarınla, haberciliğinle iktidara ders verdin.

İyi ki varsın Zafer Arapkirli objektif haberin ve özgür yorumlarınla gerçeklerin sesi oldun.

Yandaş medyaya gelince;

Yaptıkları utanç verici yayınlarıyla göreceksiniz ilk seçim sonrası defolup gidecekler

Deprem bölgesine giderek günlerce kalan siyasi parti liderleri;

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Öztürk Yılmaz, Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Ahmet Özal, Rıfat Serdaroğlu iyi ki varsınız.

Büyük yardımları ile öne çıkan büyükşehir ve ilçe belediye başkanları;

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Özlem Çerçioğlu, Yılmaz Büyükerşen, Lütfü Savaş, Osman Gürün, Vahap Seçer, Kadir Albayrak, Osman Zolan, Alinur Aktaş, Mehmet Sekmen ve Memduh Büyükkılıç, Alper Taşdelen, Tevfik Göksu, Turgut Altınok ve yardıma koşan diğerleri iyi ki varsınız.

Madencilerimiz, Mehmetçiklerimiz iyi ki varsınız.

AKUT başta diğer tüm sivil toplum kuruluşları iyi ki varsınız.

Hayırsever büyük Türk milleti muhteşem yardımseverlersiniz.

Değerli okurlarım,

İlk 3 gün yani enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için hayati öneme sahip 72 saatte Tek Adam Rejimi, devlet imkanlarını kullanmayarak facianın büyümesine neden oldu.

AKP iktidarı Türk milletinin yüz karası oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ile eş Başkan Doktor Devlet Bahçeli'nin kurduğu ucube Tek Adam Rejimi enkaz altında kaldı.

Bahçeli deprem felaketi yaşayan bölgeye de memleketi Osmaniye'ye de gidemedi.

Sosyal medyada villasının fotoğrafları paylaşıldı ki hasar görmemiş.

O halde neden gitsin ki?

Hatta geçen hafta Meclis grup toplantısını bile yaptı sanki binlerce depremzede hayatını kaybetmemiş gibi siyaset yapmaya devam etti.

Deprem bölgesinde Erdoğan ve AKP'liler çocukları kalkan yapıp demeç vermeye utanmadılar.

Deprem bölgesine yardıma koşan siyasilere hakaretler yağdırmaya hiç utanmadılar.

Sarayın bakanı AKP Genel Başkan Vekili deprem bölgesinde kahkahalarla gezmeye utanmadılar.

Bakanları hâlâ yalan üstüne yalan söylüyorlar.

AFAD daha önce de yazdım Afet oldu…

Kızılay mı? Yazmaya bile değmez.

Çünkü 1868 yılında kurulan tarihî kurum 155. yılında görüldü ki siyasi emeller uğruna yok edilmiş durumda, adı sanı görülmedi deprem bölgesinde.

Büyük Türk Milleti;

Depremde hayatlarını kaybeden dün itibarıyla 30 bini aşkın vatandaşımız için, 90 bine yakın yaralımız için sizlere önerim var:

-AKP ve MHP'ye öyle bir Osmanlı tokadı atın ki yüzde 7 barajını bile aşamasınlar.

Seçim sandığına gömün bu ucube Tek Adam rejimini,

Seçim sandığına gömün AKP ve MHP'yi…

Biliyorum ki sizler de benim gibi isyan ediyorsunuz.

Değerli okurlarım,

Avukat Yusuf Ziya Kıvanç mesajında diyor ki;

Sayın Uğuroğlu,

"Farklı bir yazar olduğunuzu modern demokrasi için vaz geçilmez insanlardan olduğunuzu bir kere daha görüyoruz.

Demokrasilerde HUKUK DEVLETİ ilkesi Genel Af uygulamasına karşıdır

Bizde Türk Hukuk sistemini dejenere eden temel yaklaşım siyasetçinin yargı vesayeti yanında sık sık çıkardığı af uygulamalarıdır.

-Ceza dışında sicil afları,

-Trafik afları,

-Vergi afları,

-Ve binlerce cana mal olan maalesef imar afları…

40 yıldır HUKUK DEVLETİ için affa neden karşı olduğumuzu bir türlü siyasetçilere anlatamadık..."