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  • Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, hem AKP’den hem de milletvekilliği görevinden istifa etti ve İYİ Parti’ye geçeceğini açıkladı. Bazı yayın organlarının bu haberi yapmaması dikkat çekti. 

Galeri Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:03
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Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Eşref Fakıbaba, 'Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba’ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti’ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum' dedi.

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Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

Eşref Fakıbaba’nın istifası Türkiye’nin gündemindeyken, TRT gibi devletin yayın organlarının ve ayrıca özel yayın kuruluşları Yeni Şafak’ın, Sabah’ın, A Haber’in ve Takvim’in bu haberi yayınlamaması dikkat çekti.

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Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

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Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

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Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını bile görmediler. Yandaş medya olmak zor bir iş be...

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