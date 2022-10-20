Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ahlak dersi: 'Bana oy verenlere saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum’ dedi. Çelebi CHP oylarıyla seçilip AKP'ye geçti

AKP Şanlıurfa Milletvekili, Ahmet Eşref Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKP’den istifa ettiğini duyurdu. Ancak, istifa metninde yer alan bir ifade son günlerin tartışma konusunu yeniden harladı. Fakıbaba, sadece AKP’den değil milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklıyordu.



Gerekçesini “AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum.” diyerek açıklayan Fakıbaba’nın bu sözleri, akıllara geçtiğimiz günlerde AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi getirdi.



2018 seçimlerinde CHP seçmeninin oylarıyla milletvekili olan Çelebi, önce Memleket Partisi’ne oradan da AKP’ye geçti. Bu süreçlerin hiçbirisinde milletvekilliğinden istifa etmeyen Çelebi, “Sana oy veren seçmenlerin oylarını nasıl yüz üstü bırakırsın. O halde milletvekilliğinden de istifa et.” eleştirilerine kulak tıkamıştı.



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