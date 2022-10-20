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  • Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ahlak dersi: 'Bana oy verenlere saygısızlık olmasın diye milletvekilliğind

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ahlak dersi: 'Bana oy verenlere saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum’ dedi. Çelebi CHP oylarıyla seçilip AKP'ye geçti

AKP’den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba istifa metninde, kendisine oy veren seçmenlere saygısızlık olmaması gerekçesiyle milletvekilliğinden de istifa ettiğine yer verdi. Akıllara AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi geldi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:42
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Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ahlak dersi: Kendisine oy verenlere saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa etti. Çelebi CHP oylarıyla seçilip AKP'ye geçti

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ahlak dersi: 'Bana oy verenlere saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum’ dedi. Çelebi CHP oylarıyla seçilip AKP'ye geçti
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AKP Şanlıurfa Milletvekili, Ahmet Eşref Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKP’den istifa ettiğini duyurdu. Ancak, istifa metninde yer alan bir ifade son günlerin tartışma konusunu yeniden harladı. Fakıbaba, sadece AKP’den değil milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklıyordu.

Gerekçesini “AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum.” diyerek açıklayan Fakıbaba’nın bu sözleri, akıllara geçtiğimiz günlerde AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi getirdi.

2018 seçimlerinde CHP seçmeninin oylarıyla milletvekili olan Çelebi, önce Memleket Partisi’ne oradan da AKP’ye geçti. Bu süreçlerin hiçbirisinde milletvekilliğinden istifa etmeyen Çelebi, “Sana oy veren seçmenlerin oylarını nasıl yüz üstü bırakırsın. O halde milletvekilliğinden de istifa et.” eleştirilerine kulak tıkamıştı.
 

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fatih
20.10.2022 13:37
helal olsun sana eşref bey, isminiz gibi şeref getirdiniz iyilerin ve cesurların partisi İYİ PARTİYE  
 
Aydın Karanfil
20.10.2022 13:34
Tebrikler Sayın Fakıbaba dürüst ve ahlaklı siyasetçi sizin gibi olur.  
 
M. Veysi Dörtbudak
20.10.2022 13:24
Fakıbaba'yı 30 yıldır tanıyorum. Aynı erdeme sahiptir. Bir zamanlar yanlış insanlarla da olsa faziletinden bir şey kaybetmemiş.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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