CHP’li Lütfü Savaş AKP'den gelen teklifi açıkladı: Hatay'ı sana teslim edeceğiz...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5'de katıldığı ‘Ankara Bürosu’ programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sorduğu bir soruya yanıt veren Savaş, AKP'den üst düzey isimlerin kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.

Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"HATAY'IN HER ŞEYİNİ SANA VERELİM"

"40 gün önce yine geldi bir tanesi. Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi gibi değilsin. Sen milliyetçi, muhafazakar çizgide bir insansın. Sen gel, seni sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz diye en son 40 gün önce geldiler üst düzey isimler. Bir felsefe var. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol biz olduğumuz gibi görünmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de Millet İttifakı gönlünü açtı. Bugüne kadar beni incitecek bir şey yapmadılar."

Son olarak eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye geçtiğini duyurmuştu.