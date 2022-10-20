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Flaş... Flaş... AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor

AKP’den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba’nın İYİ Parti’ye geçeceği öğrenildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:35
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AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor

Flaş... Flaş... AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor
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"AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısız olması diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur. Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum." sözleriyle AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.

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Mehmet
20.10.2022 12:00
İki üç yıl sonra da Mehmet Ali Çelebi katılır. Olmaz olmaz deme.  
 
Yalniz kurt
20.10.2022 11:54
Süper demirtaşida alirsaniz iktidar garanti  
 
FAKİRBABASI
20.10.2022 11:52
Büyükşehir 18+1 olur  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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