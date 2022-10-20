Flaş... Flaş... AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor

"AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısız olması diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur. Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum." sözleriyle AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.

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