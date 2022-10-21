İYİ Partili Turhan Çömez AKP’li vekille diyaloğunu anlattı: İstifa edenlerin sayısı artacak

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti’ye geçen ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirilen Turhan Çömez, Tele1’de konuk olduğu programda Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifasını değerlendirdi.

İstifanın 'sembolik bir önemi olduğunu’ belirten Çömez, şöyle konuştu:

“İnsanlar güvenli bir alan bulduklarında ve siyaset yapabileceklerine inandıkları o alana koşacaklar. İYİ Parti tabii sağ kökenden ve muhafazakar merkez siyaset yapan bir parti olduğu için herhalde AKP’den geçiş yapacak ya da gelecek arayan insanlar için önemli bir adres haline gelecek. Sanıyorum önümüzdeki günlerde sayın Fakıbaba İYİ Parti’ye geçecek, bunun zaten açıklamasını da yaptı ama bunun arkası da gelecek. Sadece mevcut milletvekillerinden değil, aktif görevde olmayan milletvekillerinden de büyük bir ilgi var muhalefete karşı. Herkes kendini ifade edecek bir alan arayışı içerisinde. Bu bakımdan bu istifanın çok sembolik bir önemi var. Hatırlayacaksınız. Bülent Arınç kral çıplak deyin, artık konuşun demişti aslında. Fakıbaba'nın ilk ortaya koymuş olduğu tavır, kralın çıplaklığını haykıran bir tavırdır. Herkes biliyor. AKP içerisinde kralın çıplak olduğunu, olanın bitenin herkes farkında.”

"AKP’DE İSTİFALARIN ARKASI GELECEK”

Öte yandan Çömez, uçakta karşılaştığı ve ismini vermediği AKP’li milletvekili arkadaşı ile olan diyaloğunu da anlattı:

“Bugün AKP içerisinde öyle büyük bir kaygı, korku, endişe ve güvensizlik var ki insanlar bir an önce zamanın geçmesini istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde biriyle uçakta karşılaştım. Eski bir milletvekili arkadaşım hâlâ AKP’de aktif milletvekili. Ne yapıyorsun, günlerin nasıl geçiyor diye sordum. Zaman geçirmeye çalışıyoruz, yorulduk artık bir an önce bitse de işimize gücümüze dönsek diye bakıyoruz dediler. Sadece AKP’nin yönetim kadrolarında değil tabanda da yani teşkilatlarında da büyük bir moral bozukluğu var."