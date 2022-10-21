Neden İYİ Parti’ye geçiyor? Ahmet Eşref Fakıbaba AKP'den istifa nedenini anlattı

AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, istifasının ayrıntılarını Halk TV'de açıkladı.

Sıkıntıların 2018'de başladığını anlatan ve 'Şanlıurfa'da AK Parti eski AK Parti değil' diyen Fakıbaba "Meral Hanım'ın vizyonunun mükemmel olduğunu inanmasam benim ne işim var da şehir şehir dolaşayım" diye konuştu. Fakıbaba İpek Özbey'in Şenyaşar ailesinin başına gelenlerin istifası ile ilgili olup olmadığını sorusuna da yanıt verdi.

‘İstifasına bir anda karar vermediğini’ belirten Fakıbaba'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2018'den itibaren sıkıntılar başladı. Ben o zaman Bakan olarak seçime girdim. Yapmadığım işleri Fakıbaba yaptı dediler. Bakan olarak milletvekili olarak takım oyununu oynayamadık. Ben bu sıkıntıları genel merkeze de ilettim. Teşkilat başkanına da. Zaten onlarında haberi var. Söylediklerimizi çok fazla dinleyen de yok. Haklısın diyorlar. Belki de ben ayrıldıktan sonra haksız da diyorlardır.

“CUMHURBAŞKANI'NA DA SÖYLEDİM”

Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Ben Urfa'daki adaletten, eğitimden, her şeyden- orada iki üç tane de genel başkan yardımcısı vardı- çok iyi bir şekilde izah ettim. Yanlışlıkların olduğunu söyledim. Beni gerçekten dinledi. Ben umut ettim inşallah düzelir. Hatta Urfa benim için çok değerli başka bir arkadaşı koyalım bile dedim.

“BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİNDEKİ EN AZ 3 KİŞİYİ TANIMIYORDUM”

Baktım Şanlıurfa'da AK Parti esik AK Parti değil. Şu da var. Geliyorlar şu kişi belediye başkanı olacak, şu ilçeye bu belediye başkanı olacak. Buna Urfa halkının kendisinin karar vermesi lazım. Elbette dışarıdan insanlar gelecek anketler yapılacak. Ama nitecede halkın istediği sevdiği insanı belediye başkanı yapacak. Ben bunu AK Parti'de görmedim.

2018'de bakan olduğum halde liste bana sorulmadı. Etik olarak sorulması lazım. Başbakan ile oturduk ben bir liste verdim ama listedeki 14 kişiden en az 3 tanesi kim ben tanımıyorum. Partinin bu gidişini hiç beğenmedim.

“SİYASETİ BIRAKACAKTIM, MERAL HANIM BIRAKMADI”

Sadece Meral Hanım'dan da değil başka yerlerden de bana teklifler geldi. Ben artık emekli olacağım. Ama Meral Hanım bırakmadı. Bir arkadaş geldi, başka birini daha gönderdi. Ben Meral Hanım ile tanıştıktan sonra beden dili konuşması, benden daha küçük olmasına rağmen Anadolu'da dendiği gibi 'ya bacım ben sizi gerçekten çok sevdim' dedim, onunla çalışabileceğime ülkeme faydalı olacağıma inandım.

Meral Akşener ikna etmeseydi 2023'te -zaten köye yerleşmişim- siyaseti bırakacaktım.

ŞENYAŞAR AİLESİNİN BAŞINA GELENLERİN İSTİFA KARARINDA ETKİSİ VAR MI?

Ben adaletin olmadığını ve bu olayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz ettim. Ben olayın ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bildiğim andan itibaren genel merkezi uyardım. Ben avukat savcı hakim değilim. Cumhurbaşkanı 2018 yerel seçimlerinde geldiğinde iki aileye de baş sağlığı diledi. 2019 seçimlerine geldiğinde sadece bir aileye baş sağlığı diledi. Ben bakan olduğumda genel merkezi uyardım. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Halk böyle düşünmüyor dedim.

ŞENYAŞAR OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim çalışmaları sebebiyle iş yerlerini ziyaret etmiş ve taraflar arasında çıkan kavgada Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler ağır yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları, Şenyaşar ailesine kaldırıldıkları hastanede de saldırmış ve tekrar çıkan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.