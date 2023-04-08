MHP'li üyeden AKP'li Belediye Başkanı'na ağır ithamlar. AKP'li Sincan Belediyesi karıştı

AKP’li Sincan Belediye Meclisi’nin 2022 Faaliyet Raporu'na ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantısında MHP'li Meclis Üyesi Hamdi Yılmaz’ın konuşması damga vurdu.

“BÜYÜK VEBAL ALTINDAYIZ”

AKP’li Belediye Başkanı Murat Ercan’ı eleştiren MHP'li Meclis Üyesin Hamdi Yılmaz, yerel basınla ilgili öyle iddialarda bulundu ki salon adeta buz kesti.

Sincan'daki yerel gazetelerin belediye ile ilgili hiçbir haber yapmadığını ama her hafta boy boy belediyenin reklamını yayınladığını belirten Hamdi Yılmaz, "Bizden para alıyorlar. Ya bunları para vererekten niye susturacağız? Vallahi vebal altındayız arkadaşlar" dedi.

MHP’li Hamdi Yılmaz konuşmasında şunları söyledi

"Sincan'da 8 tane gazeteci var. Her çıktığım faaliyet raporunda da bunu söylüyorum. Birkaç tane kendini bilmez gazeteciyim diye çıkıyor, gazeteler burada, ama adamı hiç görmedim burada. Bir tanesi gelip de Meclis'i dinleyip de muhalefet partisinin söylediğini ya da iktidar partisinin söylediğini yazan yok. Ama her hafta boy boy Sincan Belediyesi'nin reklamlını yapıyorlar. Bizden para alıyorlar. Ya bunları para vererekten niye susturacağız? Vallahi vebal altındayız arkadaşlar. Sadece basın olarak değil, birilerine bir şeyler vererek susturuyorsak vallahi vebal altındayız."

HAKSIZLIK KARSISINDA SUSAN DiLSiZ SEYTANDIR "

"Yok Sincan'da bir basın yok. Gelsin desin ki, Hamdi Yılmaz da belediyeye övgüler yağdırdı, ya da belediyenin şu icraatlarını olumsuz buldu desin, yok. Gazeteyi çıkartalım, belediye de biliyor bunları vallahi..."Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer doğruyu söylemeyen arkadaşımız içinden izliyorsa vallahi vebal altındadır."