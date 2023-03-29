AKP’den listeye girecek HÜDA PAR’lıların isimleri belli oldu

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kulislerde, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam'ın AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri iddia edildi.

İHSAN YAVUZ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da HÜDA PAR’a kaç milletvekili verileceğine ilişkin bir soruya “Kendi logonuzla ayrı şekilde 81 ilde gitmenin mantığı da var ama bir yandan da o oyların boşa gitme ihtimali var. HÜDA PAR'la çok kolay oturduk, hızlı şekilde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bugün de görüşeceğiz. Bizim listemizde yer vereceğiz, uygun bir sayıda olacak. 8-9 değildir. Türkiye'nin her tarafı için geçerli.” şeklinde yanıt vermişti.

KALIN: ARAMIZDA GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ VAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katılım sürecine ilişkin soru üzerine, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR arasında aslında öteden beri gelen bir taban, gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söylemişti.