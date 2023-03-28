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Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı HÜDA PAR'ın yöneticisinden şehit Gaffar Okkan için skandal ifadeler

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın, 22 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için sosyal medya hesabında skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:00
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HÜDA PAR'lı yöneticiden şehit Gaffar Okkan için skandal ifadeler

Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı HÜDA PAR'ın yöneticisinden şehit Gaffar Okkan için skandal ifadeler
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın 22 yıl önce terör örgütü Hizbullah tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

 Partinin Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan, 2015 yılında sosyal medya ağı Facebook'ta Gaffar Okkan'ın övüldüğü sözlerle yapılan bir paylaşımı 2017 yılında Twitter hesabından "Selahattin Demirtaş'ın A.Gaffar Okkan için yayınladığı taziye mesajı" diyerek paylaşmış. 

SKANDAL İFADE

Demirtaş'a ait olmayan bu sözlerin yer aldığı tweet'i ve Tan'ın yorumunu, daha sonra alıntılayan HÜDA PAR yöneticisi Tasalı ise şehit emniyet müdürü için "Polis üniformalı Gaffar Okkan, görevi boyunca PKK'ye hizmet etti" ifadelerini kullanmaktan geri durmamış.

İşte o paylaşım: 

TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATTI

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Tasalı, Gaffar Okkan'la ilgili tweet'i ve diğer benzer nitelikteki skandal paylaşımlarının sosyal medyada büyük tepki görmesi üzerine hesabını kapattı. 

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