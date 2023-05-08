AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır

Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri ve AKP Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Turan Ağ, “İBB Başkanı esnaf ziyareti olarak programlanmış programını mitinge dönüştürmeye çalışmıştır. Hiçbir ilgi görmediği için dışarıdan getirdiğini tahmin ettiğimiz bir grupla halkın üzerine taş atmıştır.” açıklamasında bulurdu.

AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlenmişti.

Yaşanan olaylarla ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi önünde toplanan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu'na bağlı bir grup basın açıklaması yaptı.

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Grup adına konuşan, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri AKP Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Turan Ağ dikkat çeken şu ifadelerde bulundu:

"DIŞARIDAN GETİRDİĞİNİ TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR GRUPLA GRUPLA HALKIN ÜZERİNE TAŞ ATMIŞTIR"

"Sayın İBB Başkanı'nın ilimizde miting yaptığı yer YSK tarafından belirlenen alan olmadığını ilgili makamlardan öğrenmişizdir. Sayın İBB Başkanı buna rağmen miting alanı olmayan yerde miting yapmaya çalışmıştır. İBB Başkanı esnaf ziyareti olarak programlanmış programını mitinge dönüştürmeye çalışmıştır. Hiçbir ilgi görmediği için dışarıdan getirdiğini tahmin ettiğimiz bir grupla halkın üzerine taş atmıştır.

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Buradaki konuşmasında valiliği, emniyet güçlerini hedef alarak vatan ve millet sevdalısı Dadaş'ları provoke etmeye çalışmıştır. Bunların hepsinin tamamının görüntüleri emniyetimizle ilgili kurumlarda mevcuttur. Erzurum ve Erzurumluyu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir. Edebiyle geleni adabıyla uğurlamasını iyi bilir" şeklinde konuştu. Yaşananlardan dolayı üzüntülerini ifade eden Ağ, "Biz İstanbul

Erzurum Dernekler Federasyonu olarak Erzurum'un ve Erzurumlu'nun yanındayız. Valimizin, emniyet müdürümüzün de yanındayız. Onları da kimseye yem ettirmeyiz. Kimse şehrimizin dinamikleriyle oynayamaz. Kimse Erzurumluyu alet ederek kendine bir paye, bir pay çıkaramaz" diye konuştu.

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(Kaynak: DHA)

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