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Depremzedelere yardım tırı kaza yaptı

Zonguldak’tan Malatya’daki deprem bölgesine yardım götüren tır, Karabük’te kazada yaptı, sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 20:15
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Depremzedelere yardım tırı kaza yaptı

Depremzedelere yardım tırı kaza yaptı
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İHA - Edinilen bilgiye göre, depremin yaşandığı Malatya bölgesine yardım malzemesi götüren Okan Y. yönetimindeki 67 ZG 933 plakalı tır, Karabük-Eskipazar yolu Kayıköyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Yoldan çıkan tır, ağaca çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücüler olayı ekiplere haber verirken, olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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