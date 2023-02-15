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Afet bölgesindeki madencilerden duygulandıran mesaj: Adıyaman’a böyle veda ettiler

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları için gelen madencilerin, afet bölgesinden ayrılırken vedası duygulandırdı. Madenciler, ayrılırken, "Kömür için değil, ömür için geldik" diyerek veda etti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 00:26
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Adıyaman’a böyle veda ettiler. Afet bölgesindeki madencilerden duygulandıran mesaj

Afet bölgesindeki madencilerden duygulandıran mesaj: Adıyaman’a böyle veda ettiler
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan bir grup madencinin vedası duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'a arama-kurtarma çalışmaları için gelen madencilerden bir grup ayrılırken, "Kömür için değil, ömür için geldik. Hakkımız helaldir, sizler de helal edin" diyerek veda etti.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilin içerisinde yer alan Adıyaman'da da birçok bina yıkıldı. Kente dünyadan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden arama-kurtarma çalışmaları için ekipler geldi. Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) gelen madenciler, onlarca depremzedeyi enkazın altından çıkardı. Bir grup madenci kentten ayrılırken, video çekerek veda etti. Ekip şeflerinden olan Selçuk Uzunöz, "Haklarınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Bizden yana hakkımız sonuna kadar helaldir, siz de helal edin" dedi.

“KÖMÜR İÇİN DEĞİL ÖMÜR İÇİN GELDİK"

Madende kullandıkları 'domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran TTK madencileri zorlu şartlar altında mücadele verdi. Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve konakladıkları okula da not bırakan madenciler, "Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin" diye not yazdı.

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