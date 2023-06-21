Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, o anların yeni görüntüsünü paylaştı: Öldürme kastıyla vuruyor

AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Geylani'nin silahlı korumalarının darp ettiği gazeteci Aygül, saldırının yeni görüntülerini yayınladı, "Kafama demir levyeyle öldürme kastıyla vuruyor" dedi.

Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, o anların yeni görüntüsünü paylaştı: Öldürme kastıyla vuruyor

AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin silahlı iki koruması tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, olayın farklı açıdan çekilmiş yeni güvenlik kamerası kaydını yayınladı.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Aygül, "Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin yeğeni ve boksör koruması Yücel Baysalin kafama demir levyeyle öldürme kastıyla vuruyor" dedi.

Aygül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bana yönelik alçakça saldırıyı farklı açıdan gösteren yeni görüntülere ulaştım. Arabama doğru yürürken arkadan saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin yeğeni ve boksör koruması Yücel Baysalin kafama demir levyeyle öldürme kastıyla vuruyor. Takip edildiğimden habersiz bir şekilde, rahatsız olduğum için arabaya tutunarak ancak yürüyebiliyorken arkamdan kafama aldığım sert darbeyle dengemi kaybettim, sonrasında yaşananlar önceden paylaştığım görüntülerde görülüyor."

Aygül'e saldıran ve gözaltına alınan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eski boksör koruması Yücel Baysalin ile açığa alınan polis memuru Engin Kaplan 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

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