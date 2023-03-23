İmamlıktan müteahhitliğe: AKP’li aday bu yıl da ihaleyi sektirmedi. Belediye başkanlığına niyet ihalelere kısmet

YENİÇAĞ / OĞUZ OK



İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin, “Sancaktepe İlçesi 1 Bölge Mevcut Parkların Tadilatı ve Yeni Park Yapılması Yapım İşi” adı altında açtığı ihalenin sonucu belli oldu. İki geçerli teklifin verildiği ihaleyi, 23 milyon 675 bin 199 TL’ye Osmanoğlu Peyzaj İnşaat Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. Söz konusu firma, Sancaktepe Belediyesi’nin aynı isim altında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında açtığı ihaleleri de almıştı. Geçen yıl davet usulüne göre yapılan ihaleyi Osmanoğlu firması 4 milyon 654 bin 222 TL’ye almıştı. İhale sonucu bugün açıklanan 4’üncü ihalenin sözleşmesi ise 16 Mart 2023 tarihinde imzalandı.







İMAMDI MÜTEAHHİT VE SİYASETÇİ OLDU

İki kez AKP’den milletvekili aday adayı ve iki kez de Diyarbakır Ergani Belediye başkanlığı için aday adayı olan Abdulkadir Yıldırım, AKP’ye katılmadan önce Ergani’de imamlık yapıyordu. Yıldırım, seçimler için hazırladığı tanıtım broşüründe kendisini şöyle tanıtmıştı:



“1976 yılında Diyarbakır Dicle İlçesinin alkan köyünde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ergani’de tamamladım. 1994 yılında Ergani İmam Hatip Lisesini tamamladım. 1994-1997 yılları arası Malatya Pötürge İlçesinde imam hatip olarak görev yaptım. 1997-1999 tarihleri arasında çalıştım ve aynı yıllar Sayın Korkut Özal’ın genel başkanlığı yaptığı Demokrat parti Ergani ilçe başkan yardımcılığı yaptım. 1999-2001 tarihleri arası vatani görevimi tamamlayarak 2001-2002 tarihleri arasında Ergani merkezinde birçok camide imamlık yaptım. 2002-2004 tarihler arasında Ak Parti kurucusu ve ilçe başkan yardımcısı, 2004-2006 tarihleri arasında Ak Parti Diyarbakır il yönetim kurulu üyesi, 2008-2012 tarihler arasında Ak Parti İstanbul Kartal ilce yönetim kurulu üyesi,1982 yılından itibaren Ergani’de esnaf olarak başladığım ve hale devam ettirdiğim ticaretin yanı sıra 2007 yılından itibaren İstanbul’da ticaret hayatımı devam ettirmekteyim. Evli olup 3 çocuk babasıyım.”





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