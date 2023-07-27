Emre Ulaş Akbelen'i katledenlerin arkasındaki gücü çizdi

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaçları katletmesine karşı başlayan direniş devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin 4 gün önce şafak baskınıyla ormana girmeye başlaması sonrası bölge halkı ve çevre gönüllüleri ormanı korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

Karikatürist Emre Ulaş, Akbelen Ormanı’nı kimlerin katletmeye çalıştığını çizdi

İşte o karikatür:

Emre Ulaş’ın karikatüründe ‘ampul’ şeklide tasvir edilen bir kişinin ormanları katletmesi resmedildi.

Karikatürde “Doğa katliamına, betona, ranta doymadılar” ifadeleri yer aldı.