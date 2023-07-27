Emre Ulaş Akbelen'i katledenlerin arkasındaki gücü çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Akbelen Ormanı’nın katledenlerin arkasındaki gücü çizdi. Ulaş karikatüründe Doğa katliamına, betona, ranta doymadılar” ifadelerine yer verdi.

Emre Ulaş Akbelen'i katledenlerin arkasındaki gücü çizdi

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaçları katletmesine karşı başlayan direniş devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin 4 gün önce şafak baskınıyla ormana girmeye başlaması sonrası bölge halkı ve çevre gönüllüleri ormanı korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

Karikatürist Emre Ulaş, Akbelen Ormanı’nı kimlerin katletmeye çalıştığını çizdi

İşte o karikatür:

ed1d8896-9ae3-4a1c-ab05-a3b05f38067e.jpg

Emre Ulaş’ın karikatüründe ‘ampul’ şeklide tasvir edilen bir kişinin ormanları katletmesi resmedildi.

Karikatürde “Doğa katliamına, betona, ranta doymadılar” ifadeleri yer aldı.

İlgili Haberler
Akbelen'de yaşlı kadının ağaca sarılması dünya gündeminde
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar
Akbelen’de katliam yapan şirketin başkanı çevre gönüllüsü çıktı
Akbelen’de ağaç katliamı sabah saatlerinde başladı. Canımız yanıyor
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fikret Bila açıkladı: İmamoğlu'ndan her an genel başkanlığa adaylık duyurusu gelebilir Siyaset
Fikret Bila açıkladı: İmamoğlu'ndan her an genel başkanlığa adaylık duyurusu gelebilir
Kasımpaşa'ya Nijeryalı stoper Spor
Kasımpaşa'ya Nijeryalı stoper
Belçikalı yıldız 22 yaşında futbolu bıraktı Spor
Belçikalı yıldız 22 yaşında futbolu bıraktı
İYİ Parti'den zamlara eşekli protesto Güncel
İYİ Parti'den zamlara eşekli protesto
Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı. 'Yardım edin diye yalvardım hiçbir ünlü geri dönmedi' Magazin
Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı. 'Yardım edin diye yalvardım hiçbir ünlü geri dönmedi'
Azerbaycan’dan Karabağ açıklaması. Ermenilerin asılsız iddialarını tek tek çürüttüler Dünya
Azerbaycan’dan Karabağ açıklaması. Ermenilerin asılsız iddialarını tek tek çürüttüler
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Doğru bir açıklama değil Spor
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Doğru bir açıklama değil