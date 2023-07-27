Akbelen'de yaşlı kadının ağaca sarılması dünya gündeminde

Mezarınıza para ile mi gömüleceksiniz. Akbelen Ormanları’ndaki mücadele sürerken yaşlı bir kadın ağaca sarılması gündem oldu.

Akbelen'de yaşlı kadının ağaca sarılması dünya gündeminde

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı köylülerin direnişi sürüyor.

Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale ediyor. Zaman Zaman gazeteciler de engelleniyor.

Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti.

Jandarma bölgede geniş önlemler alırken 88 yaşındaki Zehra Nine'nin ağaca sarıldığı ana ait fotoğraf eylemin sembolü oldu.

Zehra ninenin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

akbelen5.webp

Avukat İsmail Hakkı Atal ve diğer çevreciler de zor kullanılarak ağaçların yanından alınmak istendi.

NELER OLDU?

Milas’a bağlı İkizköy’de yaşayan köylüler, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlamak için Akbelen ormanında maden sahasının genişletilmesine karşı direniyorlardı.

Köylüler, iki yıldır ormanın girişinde çadır kurarak nöbet tutuyorlardı. Ancak geçtiğimiz günlerde çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA, çadırlı nöbet alanına baskın düzenledi. Köylülerin direnişi kırılarak, bölgeye girişleri yasaklandı.

Ağaçlara sarılarak ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan köylülere ve çevrecilere jandarma ve polis TOMA'larla müdahale etti. Akbelen'de orman kıyımına karşı desteğe gitmek isteyen Bodrum Belediye Başkanı'nın asayiş nedeniyle önü kesildi.

akbelende-direnisin-3-gunu-88-yasindaki-zehra-nene-agaclarina-sarildi-jandarma-direnenlere-mudahale-etti-8mg7fkjk-780x470.jpg

akbelen-ormaninda-direnisin-ucuncu-gunu-koyluler-agaclara-sarildi-jandarma-mudahale-etti.webp

İlgili Haberler
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar
Akbelen’de katliam yapan şirketin başkanı çevre gönüllüsü çıktı
Akbelen’de ağaç katliamı sabah saatlerinde başladı. Canımız yanıyor
Akbelen'de ağaçlara sarılanlar zorla uzaklaştırıldı. Zehra nineden yürek sızlatan sözler
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin Güncel
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler Güncel
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı Güncel
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı
Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova
İnsanlık için yeni bir çağ açacak buluş. Oda sıcaklığında çalışan süperiletken Teknoloji - Otomotiv
İnsanlık için yeni bir çağ açacak buluş. Oda sıcaklığında çalışan süperiletken
Trendyol, Türk markalarını Almanya’ya taşıyor Teknoloji - Otomotiv
Trendyol, Türk markalarını Almanya’ya taşıyor
İnsan olmayan canlılar bulundu. ABD'nin UFO oturumunda açıklandı Teknoloji - Otomotiv
İnsan olmayan canlılar bulundu. ABD'nin UFO oturumunda açıklandı