Akbelen'de yaşlı kadının ağaca sarılması dünya gündeminde

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı köylülerin direnişi sürüyor.

Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale ediyor. Zaman Zaman gazeteciler de engelleniyor.

Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti.

Jandarma bölgede geniş önlemler alırken 88 yaşındaki Zehra Nine'nin ağaca sarıldığı ana ait fotoğraf eylemin sembolü oldu.

Zehra ninenin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Avukat İsmail Hakkı Atal ve diğer çevreciler de zor kullanılarak ağaçların yanından alınmak istendi.

NELER OLDU?

Milas’a bağlı İkizköy’de yaşayan köylüler, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlamak için Akbelen ormanında maden sahasının genişletilmesine karşı direniyorlardı.

Köylüler, iki yıldır ormanın girişinde çadır kurarak nöbet tutuyorlardı. Ancak geçtiğimiz günlerde çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA, çadırlı nöbet alanına baskın düzenledi. Köylülerin direnişi kırılarak, bölgeye girişleri yasaklandı.

Ağaçlara sarılarak ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan köylülere ve çevrecilere jandarma ve polis TOMA'larla müdahale etti. Akbelen'de orman kıyımına karşı desteğe gitmek isteyen Bodrum Belediye Başkanı'nın asayiş nedeniyle önü kesildi.