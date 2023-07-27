Kılıçdaroğlu Akbelen'e gidiyor

Akbelen Direnişi'nin 4. günüde köylüler ve jandarma arasındaki mücadele sürüyor. Direnişe rağmen ağaç kesimleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 10'a yakın milletvekili direnişe destek vermek için yarın Akbelen Ormanına gidecek.

"DİRENİŞE DESTEK VERECEĞİZ"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.

"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu, kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.