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AKP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı restoranı mühürledi

Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de toplantı yaparak yemek yediği restoran 10 gün süreyle mühürlendi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:27
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AKP'li Kayseri Belediyesi Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı restoranı mühürledi

AKP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı restoranı mühürledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu Kayseri’de bir dizi programa katıldı. CHP lideri Kayseri’deki Sinanchef Restaurant’ta kanaat önderleri ile yemekli bir toplantı gerçekleştirdi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun kentten ayrılışının ardından Talas Belediyesi tarafından Sinanchef Restaurant’a 'kapalı alanda sigara tüketildiği' gerekçesiyle dört farklı tutanak tutuldu. Toplam 16 bin TL idari para cezası kesilen restorana 10 gün kapatma cezası da verildi.

‘GELMEDİKLERİ HALDE İKİ TUTANAK TUTMUŞLAR’

Restoranın terasında iki kez sigara içildiği gerekçesiyle tutanak tutulduğunu diğer tutanaklardan daha sonra haberleri olduğunu ve karara karşı itiraz edeceklerini belirten restoranın sahibi Sinan Yavuz, “Gelmedikleri halde iki tutanak tutmuşlar. Avukatlarımız mahkemeye sunacak. Bir şeye mutlaka kızmışlar ki yılbaşına rezervasyonlarının olduğu zamanda dükkanı kapattılar. Çalışanlarımız da mağdur oldu” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF TARTIŞMALARI

Kapatma işleminden önce, işletmenin sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının paylaşılması da gündem oldu. Yavuz, bütün siyasi partilere saygı gösterdiklerini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını siyasi kimliğinden dolayı paylaşmadıklarını ifade etti. 

Yavuz şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştığımız bir resimden dolayı bazı yorumlar aldık. Sinan Chef’e gelen bütün misafirler gözümüzde aynıdır ve değerlidir. Bütün siyasilere saygımız sonsuz. Ben bütün misafirlerimle resim çekiyorum. Biz asla siyasi birisi olduğu için resim paylaşmadık. Buraya gelen bütün misafirlerimize hizmet ederiz. Lezzet ve hizmet noktasındaki tüm yorumlara saygı duyarız.”

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden CHP Kayseri eski İl Başkanı Ümit Özer, ise restoranın kapatılmasına tepki gösterdi. Özer, "Esnaf ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayakta durmaya çalışırken, kepenk kapatmamak, işçi çıkarmamak için direnirken, mücadele ederken ‘gözünün üzerinde kaş var’ denilerek, sudan bahanelerle, keyfi gerekçelerle, karın ağrısıyla, hırsla, kinle, nefretle eğer bu kapatılma yapılıyor. İşletme sahibi başına daha fazla şey gelmemesi korkusuyla Genel Başkanımızın ziyaretiyle kapatıldığını söylemese de bu kapatmanın ziyaretle ilgili olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sizin ötekileştiren, kamplaştıran, kindar, sizden olmayanı baskıyla, korkuyla sindirmeye çalışan literatürünüzü yerelde de genelde de çok iyi biliyoruz, ama bu da olduysa hakikaten pes artık" ifadelerini kullandı.

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YA PARA CEZASI VERILMİS 10 GUN NİYE KAPATMIŞ? YAPTIRIM YAPMIŞ
29.12.2022 21:33
10 GÜN KAPATMA CEZASI FAZLA OLMUŞ.  
 
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