Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi: Sonucu biliyoruz beni yorma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini açıklamasının ardından 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi ile yüzlerce paylaşım yapılmıştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da Temmuz ayında paylaştığı 'EYT loading' tweetini alıntılayarak ''Hayırlı uğurlu olsun'' demişti.
İKİNCİ MESAJI ÖTV'YE DAİR OLDU
Kılıçdaroğlu, sıradaki gündeminin otomobilde ÖTV olduğunu açıkladı. CHP lideri, “Sonucu biliyoruz, beni yorma” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabını etiketledi.
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