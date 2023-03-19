19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Özlem Zengin’den AKP’ye bir tepki daha: Kadınlar değişiyor bizim mahalle göremiyor

Özlem Zengin’den AKP’ye bir tepki daha: Kadınlar değişiyor bizim mahalle göremiyor

Kadına şiddetin önlenmesi için çıkarılan 6284 sayılı yasanın kaldırılması için taleplere karşı çıktığı için tepkilerin odağında olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den yeni bir açıklama geldi. Zengin, “Kadınlar değişiyor, bizim mahalle göremiyor demek bile mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize” dedi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 13:35
Takip Et

Özlem Zengin’den AKP’ye bir tepki daha

Özlem Zengin’den AKP’ye bir tepki daha: Kadınlar değişiyor bizim mahalle göremiyor
+
Aa
-

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” yasasına sahip çıkmasının ardından hedef alınan AKP'li Özlem Zengin'le konuştuğunu belirtti. Yetkin, "Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor' sözünü önemsedim." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında, "Kadınlar değişiyor, bizim mahalle göremiyor demek bile mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize; erkekler kadınların değiştiğini göremiyor demek istiyor Zengin işi daha fazla keskinleştirmeden. Öte yandan HDP kadınların siyasetteki temsiline Türkiye’de en önem veren parti; eş başkanlık sistemi bunun açık kanıtı. Onlar kadının değiştiğini görüyorlar ama belli ki güçlü bir kadının kendi kapsama alanları dışında siyaset yapması o mahalleye de fazla geliyor. Benzeri bir eleştiriyi CHP’ye de yöneltmek mümkün. TBMM’deki üç Grup Başkan Vekilinden biri bir kadın siyasetçi olamaz mı örneğin?" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şunları kaydetti:

"Söylüyorum hep, Türkiye’de bir kadın sorunu yok, erkek sorunu var. Biz erkeklerin kafası değişmedikçe daha çok linç yaşanır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
4
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
5
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai
﻿TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai
﻿TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai
﻿A Milli Takım'ın maçına Türk seyirci alınmayacak
﻿A Milli Takım'ın maçına Türk seyirci alınmayacak
﻿A Milli Takım'ın maçına Türk seyirci alınmayacak
﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu
﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu
﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu
﻿Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.