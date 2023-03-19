Özlem Zengin’den AKP’ye bir tepki daha: Kadınlar değişiyor bizim mahalle göremiyor

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” yasasına sahip çıkmasının ardından hedef alınan AKP'li Özlem Zengin'le konuştuğunu belirtti. Yetkin, "Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor' sözünü önemsedim." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında, "Kadınlar değişiyor, bizim mahalle göremiyor demek bile mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize; erkekler kadınların değiştiğini göremiyor demek istiyor Zengin işi daha fazla keskinleştirmeden. Öte yandan HDP kadınların siyasetteki temsiline Türkiye’de en önem veren parti; eş başkanlık sistemi bunun açık kanıtı. Onlar kadının değiştiğini görüyorlar ama belli ki güçlü bir kadının kendi kapsama alanları dışında siyaset yapması o mahalleye de fazla geliyor. Benzeri bir eleştiriyi CHP’ye de yöneltmek mümkün. TBMM’deki üç Grup Başkan Vekilinden biri bir kadın siyasetçi olamaz mı örneğin?" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şunları kaydetti:

"Söylüyorum hep, Türkiye’de bir kadın sorunu yok, erkek sorunu var. Biz erkeklerin kafası değişmedikçe daha çok linç yaşanır."