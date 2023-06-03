AKP’nin Özlem Zengin kararı belli oldu. İktidara yakın çevrelerin hedefindeydi

AKP’de Meclis yönetimi belli oldu. Ortaya çıkan yeni yönetimdeki Özlem Zengin detayı dikkat çekti. 6284 sayılı yasayı desteklediği için AKP’liler tarafından hedef gösterilen Zengin yeniden Grup Başkanvekili oldu.

AKP’nin Özlem Zengin kararı belli oldu. İktidara yakın çevrelerin hedefindeydi

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

AKP’de Meclis yönetimi belli oldu. Partinin Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkanvekilliği görevine M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

ÖZLEM ZENGİN AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

AKP’nin yeni A Takımında Özlem Zengin ayrıntısı dikkat çekti. 6284 sayılı yasayı savunduğu için AKP’liler tarafından hedef gösterilen Zengin, yeniden Grup Başkanvekili oldu.

HÜDA PAR VE YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE KARŞI ÇIKMIŞTI

Cumhur İttifakı’nın ortakları HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi kadına şiddeti önlemek için çıkarılan 6284 sayılı yasayı hedef alan açıklamalar yapmıştı. İki partinin yasanın kaldırılmasına yönelik yaptığı açıklamalar büyük tartışmalara neden olmuştu.

Seçim öncesinde çıkan tartışmalara katılan AKP Grup Başkanı Özlem Zengin, Cumhur İttifakı’nın ortaklarına tepki göstererek kadına şiddeti önlemek için çıkarılan yasanın kırmızıçizgileri olduğunu söylemişti.

AKP’LİLER HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Özlem Zengin’in açıklamaları özellikle iktidara yakın kesimde büyük yankı buldu. AKP’ye yakın kesimler Özlem Zengin’e tepki göstererek bir daha milletvekili yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Söz konusu kesimler HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi gibi 6284 sayılı yasanın kaldırılması gerektiğini iddia ediyordu.

ÖZLEM ZENGİN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamada tehdit edildiğini söylemişti. Zengin, "Sadece Twitter’dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu” ifadelerini kullanmıştı.

“DÜZENLİ VE PLANLI SALDIRIYA UĞRUYORUM

Zengin, A Habere yaptığı bir açıklamada ise bu konu hakkında konuşmaktan yorulduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor. Ben konuştuğum zaman tarifi imkânsız bir şekilde planlı, düzenli bir saldırıya uğruyorum."

Zengin, bazı çevrelerin aday gösterilmesini istememesine rağmen İstanbul’dan aday gösterilerek yeniden seçildi.

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