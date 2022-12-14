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İmamoğlu'ndan siyasi yasak kararı sonrası ilk açıklama

Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından "Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz" dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:11
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Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak kararı sonrası ilk açıklama

İmamoğlu'ndan siyasi yasak kararı sonrası ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, duruşmanın görüldüğü sıralarda İstanbul'a gelmişti. Akşener mahkemenin kararının ardından Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'na sarıldı. 

İmamoğlu, sarılmadan sonra "Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.

İşte o anlar:

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